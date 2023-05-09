ماركا: ريال مدريد رفض التعاقد مع هالاند بسبب رودريجو

أفادت تقارير صحفية بأن ريال مدريد كان يراقب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، منذ فترة طويلة وقبل انتقاله للستيسنز.

هالاند انضم لصفوف نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقدم أداءً مذهلًا مع فريقه وصل به لتسجيل 51 هدفًا في كل المسابقات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن نادي ريال مدريد كان يراقب هالاند منذ عام 2017، ولكنه لم يتحرك لضمه لأن اهتمامه في تلك الفترة كان متركزًا على التعاقد مع الثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور، ورودريجو.

وأشارت الصحيفة إلى أن اسم هالاند وضع على طاولة ريال مدريد للمرة الأولى في ذلك العام بعدما وقع الفريق مع أوديجارد، وعلموا بوجود هداف مميز ثم بدأ اسمه في البزوغ، وفي تلك الفترة كان ريال مدريد قد وقع بالفعل مع فينسيوس ويركز على ضم رودريجو.

وبعد المناقشات داخل الإدارة الرياضية لريال مدريد، لم تر وقتها أن التوقيع مع هالاند كان ضروريًا، وقرروا الانتظار قبل تفجر موهبته، ثم انضم اللاعب من مولدي لفريق سالزبورج النمساوي.

وكان ريال مدريد يعتقد في تلك الفترة أنه في حالة استمرار تطور مستوى اللاعب الإيجابي سيكون متاحًا التعاقد معه، ولكن بروسيا دورتموند تحرك بسرعة بالإضافة إلى رغبة والد اللاعب ومينو رايولا، وكيل أعماله في الاعتناء بكل تفاصيله، انتقل هالاند لدورتموند.

ومنذ ذلك الحين ابتعد مستقبل هالاند عن ريال مدريد، ومع العلاقات المتوترة بين مينو رايولا وإدارة النادي تقللت فرص وصوله لريال مدريد وانتقل للسيتي.

والآن العلاقة بين ريال مدريد ورافييلا بيمنتا، وكيلة أعماله الحالي، جيدة ولكن سيكون من الصعب رحيل اللاعب خاصة أن مانشستر سيتي قدموا عرضًا للتجديد بالفعل ويتضمن تغيير بند رحيله.