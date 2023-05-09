الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل العثور على جثة شاب بالمطرية: مطعون بسلاح أبيض

جثة
جثة

كشفت تحقيقات نيابة المطرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل العثور على جثة شاب في منزله، وتبين أن بها طعنات نافذة في الجسم من سلاح أبيض.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ القاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على شخص متوفى داخل شقته بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة لحل لغز القضية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سلاح أبيض مطعون المطرية جثة شاب

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