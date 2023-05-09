الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مركز القدس للدراسات: العدوان على غزة ابتعاد عن التسوية السياسية

أحمد رفيق عوض رئيس
أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات

أكد أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات، أن العدوان الإسرائيلي على غزة ابتعاد عن التسوية السياسية.

وقال “عوض” خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية اليوم: "ما يحدث في الأراضي الفلسطينية اليوم هو جزء من ما طالبت به المنظومة الأمنية الإسرائيلية الاحتلالية، خاصة أنها تريد استعادة الهيبة و قوي الردع من وجهة نظرها، وأيضا تطبيق للإعلان الصريح والواضح عن عودة سياسية الاغتيالات لفصائل المقاومة.

وأضاف، ما تم نفذه من جانب إسرائيل صباح اليوم، من محاولات اغتيال هي عبارة انتقام صغير لن تؤدي الي نتائج علي الاطلاق، مؤكداً أن نتائج هذه الممارسات الإسرائيلية سيؤدي استمرار دائرة القتل الجهنمية، فضلاً عن التوسع وانتشار الظاهرة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة في باقي الجبهات المختلفة، ودخول أطراف أخرى من الشعب الفلسطيني في خط المواجهة مع قوات الاحتلال، لأن القتل والاغتيالات لن تؤدى إلا لمزيد من الرغبة في عمل رد فعل.

 

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 13 شهيدًا وأكثر من 20 جريحًا، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت الصحة الفلسطينية بأن صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا أُصيب بالرصاص الحي في الصدر، نتيجة عدوان الاحتلال على البلدة القديمة، ووصفت جروحه بالمُستقرة.

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