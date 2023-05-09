الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل كييف لإحياء "يوم أوروبا"

أورسولا فون دير لايين
أورسولا فون دير لايين

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إلى كييف، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في إحياء "يوم أوروبا"، فيما أقدمت أوكرانيا على خطوة رمزية تخلّت فيها عن الاحتفال بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من مايو وفقًا للتقاليد السوفياتية والروسية.
وتوجّهت رئيسة المفوضية الأوروبية على متن قطار ليلي من بولندا إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ومتابعة مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكر أحد الصحافيين على متن القطار.
وأصدر الرئيس الأوكراني مرسومًا ينص على الاحتفال بيوم أوروبا في التاسع من مايو، تماشيًا مع بروكسل، بدلًا من الاحتفال بذكرى الانتصار.
وقالت فون دير لايين لصحافيين على متن القطار الذي استقلته إلى كييف: "أرحّب كثيرًا بقرار الرئيس زيلينسكي جعل التاسع من مايو يوم أوروبا. أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية".
وأضافت: "حضوري إلى كييف اليوم في التاسع من مايو رمزي، لكنه أيضًا مؤشر على حقيقة مهمة للغاية وعملية: الاتحاد الأوروبي يعمل يدًا بيد مع أوكرانيا في العديد من القضايا".

المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين كييف أوكرانيا المانيا

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