مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن تطور الشخصية المعمارية والعمرانية في مصر

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي محاضرة بعنوان "تطور الشخصية المعمارية والعمرانية في مصر في نهايات القرن التاسع عشر والقرن العشرين" يلقيها الدكتور أحمد صدقي؛ خبير التراث العمراني، وذلك يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023 من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً بقاعه الأوديتوريوم بالمبني الرئيسي بمكتبة الإسكندرية.

تتناول المحاضرة تطور العمران التقليدي المميز للمدن المصرية الذي ظل ثابتاً لقرون عدة دون تغيير، إلى أن شهدت مصر تغييرا مؤسسيا شاملا على يد محمد على مما أحدث تغيرات في شكل المدن وأنماط العمران والعمارة وحتى نمط الحياة في مصر ،وهو ما سوف يتم تتبعه واستعراضه عبر أمثلة مختلفة بمدن مصر الرئيسية في المحاضرة، عبر حقبة هي الأكثر تأثيراً في تاريخنا المعاصر في القرنين التاسع عشر والعشرين.



وكانت مكتبة الإسكندرية قد شهدت السبت الماضي افتتاح المؤتمر الدولي "الإسكندرية والهلينية في شمال مصر" إهداءً لذكرى الأستاذ الدكتور مصطفى العبادي، وبمناسبة الذكرى 130 لتأسيس جمعية الآثار بالإسكندرية، بتنظيم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية، وجمعية الآثار بالإسكندرية بالتعاون مع المركز الفرنسي للدراسات السكندرية ومؤسسة لفنتيس القبرصية.