الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن تطور الشخصية المعمارية والعمرانية في مصر

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي محاضرة بعنوان "تطور الشخصية المعمارية والعمرانية في مصر في نهايات القرن التاسع عشر والقرن العشرين" يلقيها الدكتور أحمد صدقي؛ خبير التراث العمراني، وذلك يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023 من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً بقاعه الأوديتوريوم بالمبني الرئيسي بمكتبة الإسكندرية.

تتناول المحاضرة تطور العمران التقليدي المميز للمدن المصرية الذي ظل ثابتاً لقرون عدة دون تغيير، إلى أن شهدت مصر تغييرا مؤسسيا شاملا على يد محمد على مما أحدث تغيرات في شكل المدن وأنماط العمران والعمارة وحتى نمط الحياة في مصر ،وهو ما سوف يتم تتبعه واستعراضه عبر أمثلة مختلفة بمدن مصر الرئيسية في المحاضرة، عبر حقبة هي الأكثر تأثيراً في تاريخنا المعاصر في القرنين التاسع عشر والعشرين.

 وكانت مكتبة الإسكندرية قد شهدت السبت الماضي افتتاح المؤتمر الدولي "الإسكندرية والهلينية في شمال مصر" إهداءً لذكرى الأستاذ الدكتور مصطفى العبادي، وبمناسبة الذكرى 130 لتأسيس جمعية الآثار بالإسكندرية، بتنظيم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية، وجمعية الآثار بالإسكندرية بالتعاون مع المركز الفرنسي للدراسات السكندرية ومؤسسة لفنتيس القبرصية.

مكتبة الاسكندرية خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية تطور الشخصية المعمارية والعمرانية الإسكندرية التراث العمراني

الأكثر قراءة

متحف قصر الزعفران.. منارة ثقافية لنشر الوعي الأثري في جامعة عين شمس

ضبط المتهم بدهس طالب بسيارته فى النزهة

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد تدريب مسابقة 30 ألف معلم

وزيرة التضامن: الجامعات فاعل نشط في الحياة العلمية والثقافية

القباج: 6 مليارات جنيه سنويًا لـ1.2 مليون من ذوى الإعاقة

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد مدارس "باريس التعليمية" للاطمئنان على سير الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

التعاون الإسلامي: مجزرة غزة امتدادا للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور)

مواجهة محدودة أم تصعيد.. كيف تستعد إسرائيل لرد الجهاد الإسلامي على الاغتيالات؟