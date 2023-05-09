إقامة ورش عمل لتدريب المرأة المعيلة على تنفيذ المشروعات في أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وصندوق التنمية المحلية بإدارة تنمية القرية لإقامة ورش عمل عن التمكين الإقتصادى للسيدة المعيلة داخل قرى حياة كريمة، والتي تشمل التدريب والتعريف بآليات تنفيذ عدد من المشروعات المتناهية الصغر.

وجاء ذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً ومعيشياً بقرى حياة كريمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- الاهتمام بمحور التمكين الإقتصادى للمرأة وإعطائه أسبقية أولى

وأكد محافظ أسوان، أنه استمراراً لنجاح المحافظة في تصدرها للمركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية بإجمالى 310 مشروعات، باستثمارات وصلت إلى 4.8 مليون جنيه مما ساهم فى توفير المئات من فرص العمل، و يجري تنظيم ورش العمل للتوسع في هذه المشروعات بما يعكس مدى الاهتمام بمحور التمكين الإقتصادى للمرأة وإعطائه أسبقية أولى من ضمن المحاور التنموية المتعددة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة محافظ أسوان، أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان ستنطلق ورش العمل لتدريب وتعريف المرأة المعيلة في الفترة من 14 إلى 18 مايو الجارى داخل قرى بلانة بمركز نصر النوبة ، وإقليت بمركز كوم أمبو ، والرمادي بمركز إدفو، بالأسلوب الأفضل لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بتربية المواشى والطيور وصناعة الألبان والجبن وتجفيف الطماطم والخضروات لإعادة القرية لسابق عهدها كمصدر أساسى لهذه المنتجات.

وأشارت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة محافظ أسوان، إلى أنه سيتم ربط هذه المشروعات بصندوق التنمية المحلية كجهة تمويل، وسيتم تقديم قروض ميسرة للمرأة والتى تم رفع الحد الأقصى لها إلى 60 ألف جنيه مما يساهم بالتالى فى الحد من نسبة البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وكذا سد احتياجات السوق المحلى من المنتجات المتنوعة.