الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نظر محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب

مرتضي مبصور
مرتضي مبصور

تواصل المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي.

البداية عندما تقدم محمد عثمان، المحامي، ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرا مع الشغل.

المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور جنح اقتصادية القاهرة محمود الخطيب

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