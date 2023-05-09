12 طلب إحاطة على طاولة "إسكان النواب" بعد الجلسة العامة

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة 12 طلب إحاطة، منها طلب إحاطة مقدم من النائب عمر وطنــى، بشأن عدم تطوير شبكات الصرف الصحى (بمربع أرض الشركة بشارع مدرسة طارق بالشرابية ومربع مساكن إيديال) أبو وفية - بمحافظة القاهرة وآخر مقدم من رشــا أبو شقــرة، بشأن انفجار ماسورة مياه الشرب العمومية بمنطقة (عبدالعال 2) بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى تصدع العديد من المنازل وآخر مقدم من إيهـاب منصــور، بشأن عدم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشارعى الدكتور، وشونة بنك مصر بالعمرانية- بمحافظة الجيزة.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من عبدالوهاب خليل، بشأن موقف تنفيذ المرافق بمدينة طربول الصناعية المنفذة من قبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مركز أطفيح - بمحافظة الجيز وآخر مقدم من نرمين فتحى بدراوى، بشأن عدم استكمال خطوط مياه الشرب ببعض الشوارع بمنطقة الملأة- أبو النمرس، بمحافظة الجيزة.

ويستانف مجلس النواب جلساته الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بيان خلال جلسة اليوم الثلاثاء بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، كما تعرض الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024.

كما تناقش الجلسة، على مدار اليومين، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021- 2022.

ويستكمل المجلس مناقشة التقرير بجلسة غدا الأربعاء، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير العام، يصوت المجلس خلال الجلسة على 58 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية لاقرارها.