"فايننشال تايمز": الشركات الغربية تحذر من تأثير التعافي البطيء للاقتصاد الصيني

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقريرٍ، تحت عنوان "الشركات الغربية تحذر من ضربة جراء التعافي البطيء للصين"، الضوء على تأثير تعافي الاقتصاد الصيني البطيء على الشركات الغربية.

وأشار التقرير إلى إلقاء الشركات الأمريكية والأوروبية باللوم في الأرباح المخيبة للآمال على حدوث انتعاش اقتصادي أبطأ من المتوقع في الصين، بعد رفع بكين المفاجئ لقيود جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى توقعات نمو مفرطة في التفاؤل، بينما تمكنت بعض الشركات التي لم تضع توقعات عالية للغاية من الاستفادة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الشركات الأمريكية والأوروبية ألقت باللوم في الأرباح المخيبة للآمال على حدوث انتعاش اقتصادي أبطأ من المتوقع في الصين، بعد رفعها المفاجئ لقيود جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى توقعات نمو مفرطة في التفاؤل.

كانت مجموعة "إستي لودر" هي المثال الأكثر شهرة هذا الأسبوع، حيث عانت من أكبر انخفاض في سعر سهمها في يوم واحد على الإطلاق بعد أن خفضت توقعات المبيعات؛ بسبب "زيادة التقلب وتباطؤ الانتعاش التدريجي في آسيا أكثر مما كان متوقعًا".

كانت "إستي لودر" واحدة من عدد متزايد من الشركات من السلاسل التي تركز على المستهلك إلى مجموعات التكنولوجيا الكبيرة وشركات الخدمات اللوجستية، وكلها ملاحظات تحذير ملفتة للنظر خلال الأسبوعين الماضيين.

قال كريستيانو رينو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، للمحللين يوم الأربعاء:"كانت التوقعات الإجمالية، بعد إعادة الفتح، أن السوق الصينية ستنتعش مرة أخرى، ولم نر تلك العلامات بعد".

وقدمت شركة "إن إكس بي" لأشباه الموصلات تحذيرًا مشابهًا في اليوم السابق، مشيرةً إلى أنه “من السابق لأوانه الحديث عن انتعاش الصين؛ إذ قال كورت سيفيرز، الرئيس التنفيذي للشركة: شهدنا تحسنًا متواضعًا وتدريجيًا”.

وحذرت العديد من المجموعات التي تواجه المستهلك من وتيرة الانتعاش، وخصوصًا تلك التي تعتمد على الإنفاق على السفر.

وقال كريستوفر ناسيتا، رئيس هيلتون: إن "الصين لن تساهم بما كنت أتمنى أن تساهم به هذا العام"، وفي الوقت نفسه، أشارت شركة فين أير إلى أن التعافي كان أبطأ في البداية مما توقعه الكثيرون.

كانت بعض الشركات أكثر تفاؤلاً. نمت المبيعات على مستوى آسيا بقوة في الربع الأول من العام في "أل في أم آتش"، أكبر مجموعة فاخرة في العالم. وقال جان جاك جويوني، المدير المالي للشركة، إنه "متفائل للغاية بشأن تطبيع السوق الصينية".

وتمكنت بعض الشركات التي لم تضع توقعات عالية للغاية من الاستفادة؛ أبلغت شركة أديداس عن انخفاض الإيرادات واستمرار عدم اليقين في الصين، لكن أسهمها مع ذلك قفزت بنسبة 8% يوم الجمعة الماضي، حيث قالت إنها تشهد اتجاهًا إيجابيًا بعد عدة سنوات من التحديات.

جاءت التعليقات رغم الأرقام الرسمية التي تظهر بداية قوية لهذا العام للاقتصاد الصيني، حيث يسير الناتج المحلي الإجمالي على المسار الصحيح لتلبية أو تجاوز هدف بكين المتمثل في تحقيق نمو سنوي بنسبة 5 بالمئة.

قال ديفيد دونابديان، كبير مسؤولي الاستثمار في سي آي بي سي برايفت ويلث، إن "الاختلاف يعكس حقيقة أن بعض المراقبين كانوا ببساطة مفرطين في التفاؤل في توقع انتعاش كبير في النشاط بينما كان البعض يأمل أيضًا في سياسة نقدية أكثر تكيفًا لزيادة النمو".