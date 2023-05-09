الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة أحد المصابين في حادث تصادم سيارتين بقنا

جثة
جثة

كشف مصدر أمني عن وفاة أحد مصابي حادث تصادم سيارتين بقنا فور وصوله المستشفي لتلقيه العلاج 
وكان أصيب 3 أشخاص، أمس الاثنين، في حادث تصادم سيارتين بكوبري الشهيد باسم فكري بنقادة جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات من مرفق إسعاف قنا لنقل المصابين.

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا،  قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على كوبري محور الشهيد باسم فكري ما بين نقادة وقوص، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى طوخ بنقادة لتلقي العلاج اللازم.

5 سنوات أتى إخطار ا أثنين 500 جنية 7 سنوات أدم اسعاف قنا

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