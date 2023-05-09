الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: لن نطبّع العلاقات مع نظام الأسد

بشار الأسد
بشار الأسد

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تطبع علاقاتها مع نظام بشار الأسد في سوريا، وأن عقوباتها ستظل سارية بشكل كامل.

جاء ذلك في رد للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الإثنين، على سؤال للصحفيين حول قرار إعادة سوريا للجامعة العربية.

وقالت جان بيير إن واشنطن تشكك في رغبة نظام الأسد باتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة في بلاده، ومنسجمة مع شركائها بشأن الأهداف النهائية.

وأضافت: "نوضح لشركائنا صراحة أننا لن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وأن عقوباتنا ستظل سارية بشكل كامل".

ولفتت إلى واشنطن أبلغت شركاءها الذين يجرون لقاءات مع النظام أنها ملتزمة بقانون عقوبات قيصر، وحذرتهم كي لا يخاطروا بالتعرض لعقوبات.

الأكثر قراءة

التحريات تثبت ابتزاز عاطل لفتاة لإجبارها على إقامة علاقة غير شرعية معه بالدقى

رئيس صندوق التطوير الحضارى: نسعى للحفاظ على النسيج العمرانى فى القاهرة التاريخية

حجازى: مصر تضع تطوير المناهج التعليمية على رأس أولوياتها

مصرع وإصابة 3 شباب فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

تحالف ثلاثى.. تكتل جديد يضم كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان لمواجهة الصين

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟