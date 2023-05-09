البيت الأبيض: لن نطبّع العلاقات مع نظام الأسد

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تطبع علاقاتها مع نظام بشار الأسد في سوريا، وأن عقوباتها ستظل سارية بشكل كامل.

جاء ذلك في رد للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الإثنين، على سؤال للصحفيين حول قرار إعادة سوريا للجامعة العربية.

وقالت جان بيير إن واشنطن تشكك في رغبة نظام الأسد باتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة في بلاده، ومنسجمة مع شركائها بشأن الأهداف النهائية.

وأضافت: "نوضح لشركائنا صراحة أننا لن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وأن عقوباتنا ستظل سارية بشكل كامل".

ولفتت إلى واشنطن أبلغت شركاءها الذين يجرون لقاءات مع النظام أنها ملتزمة بقانون عقوبات قيصر، وحذرتهم كي لا يخاطروا بالتعرض لعقوبات.