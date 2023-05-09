الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية يوضح أسباب الزيادة الهائلة فى معدلات الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية

أوضح الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أسباب الزيادة الهائلة في معدلات الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا، قائلًا: "إن أكبر زيادة تاريخية يستقبلها الاتحاد الأوروبي هو هذا العام".

وأضاف الدكتور حامد فارس، خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news ، أنه يوجد 4.8 مليون لاجيء أوكراني دخلوا الدول الأوروبية المختلفة، في ظل أنه بمجرد حدوث الحرب الروسية الأوكرانية، صدر قانون الحماية المؤقت للاجئين الأوكرانيين، ولا يتم معاملتهم كلاجئين.

وأوضح، أنه على الرغم من ذلك، هناك طلبات كثيرة من قبل اللاجئين الأوكرانيين لكي يحصلوا على الاقامة، ولكي يحصلون على صفة مقيم، في داخل أوروبا، وهو ما ينعكس بشكل كبير جدًا على مجمل الأوضاع العالمية، في ظل أن أوروبا خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، فقدت رفاهيتها نتيجة عدم وصول الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل كبير، والتي كانت تحصل عليه بأثمان زهيدة، وبالتالي اصبحت المعيشة مرتفعة جدًا. 

وأشار إلى أن توجيه أجزاء مهمة من الناتج المحلي الإجمالي داخل الدول الأوروبية، إلى إعادة تسليحها بعد الحرب الباردة، ومن ثم بدأ يكون هناك استقطاع جزء جوالي 2.5% في بريطانيا، 1.5% في فرنسا، وغيرها من الدول .

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