حظك اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 لمواليد الأبراج المائية

تقدم "الدستور" حظك اليوم الثلاثاء، لجميع مواليد الأبراج المائية على النحو التالي:

برج السرطان

من المحتمل أن تستمتع بالإنجاز الهائل والسلام العقلي في هذه المرحلة، التحول الروحي ممكن بالنسبة للبعض ستضعك الصفقة النهائية بواسطتك في وضع إيجابي في العمل، أولئك الذين يسافرون إلى الخارج سيجدون الرحلة مريحة. قد يبدأ بناء منزل طال انتظاره، من المتوقع حضور حدث المشاهير بالنسبة للبعض.

برج العقرب

سيسمح لك الحكمة في الإنفاق بالادخار لأشياء أكبر على الصعيد المالي، من المحتمل أن تنتقل من قوة إلى قوة على الجبهة المهنية، يمكنك أن تجعل الأسرة فخورة بتحقيق المستحيل، لا يمكن استبعاد فرص الذهاب في إجازة قصيرة للبعض، هذا هو الوقت المناسب لترسيخ إنجازاتك على الصعيد الأكاديمي.

برج الحوت

سيصمم البعض منكم على العودة إلى الشكل وربما ينضمون إلى صالة الألعاب الرياضية، الاستثمارات السابقة تجلب عوائد جيدة، ستأتي بيئة العمل المتغيرة بمثابة نعمة للبعض، من المتوقع أوقات مثيرة بالنسبة للبعض على الجبهة المحلية.

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.