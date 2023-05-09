الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثتي سيدة وابنتها في الجيزة

جثث
جثث

 أمرت نيابة الجيزة بعرض جثتي سيدة وابنتها عثر على جثتيهما داخل مسكنهما بمنطقة المنيرة الغربية، على الطبيب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

 وقال مصدر أمني إن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، يكثفون جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثتين لربة منزل وابنتها داخل مسكنهما بمنطقة المنيرة الغربية.

و يقوم رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم،  وتم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، ومناظرة الجثتين، ومعاينة مسرح الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية، و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة ربة منزل وابنتها، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات أخل اجراء التحريات إتخاذ الإجراءات القانونية ارتباط أشار اعل ارتكاب اقت

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