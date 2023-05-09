الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الحسينى" يستعرض أبرز توجيهات الرئيس السيسى خلال اجتماعه برئيس الوزراء

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

استعرض الإعلامي يوسف الحسيني، أبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء اجتماعه برئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، قائلًا: "إن الرئيس السيسي وجه بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعين؛ الأول هو الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، والمشروع الثاني هو إنشاء وتنظيم مشروع دعم الأسرة المصرية".

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج التاسعة، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بقوة فيما يتعلق بمسألة أن المجتمع يظل متماسكًا، لافتًا إلى تماسك المجتمع المصري يبدأ من تماسك وحدته الأولية، ألا وهي الأسرة المصرية، ولذلك فإن قانون الأحوال الشخصية، وقانون صندوق دعم الأسرة المصرية، تصور الرئيس فيهما هو تماسك الأسرة المصرية أولًا وثانيًا وثالثًا وخامسًا.

وأوضح الإعلامي يوسف الحسيني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية ذات القيمة التاريخية، لافتًا إلى أن الرئيس لديه إيمان راسخ وكامل وغير منقوص بأن مصر هي الأكثر ثراءً في هذه الناحية على مستوى العالم.

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