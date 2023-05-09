جمال الكشكى يكشف سبب اجتماع مجلس الأمناء وجدول الحوار الوطنى

كشف جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، مؤكدًا أن الجلسة استمرت 8 ساعات وكان المجلس حريصًا على قراءة تفاصيل الجلسة الافتتاحية لوضع تصورات للجلسات التالية في الحوار.

جدول الجلسات

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن جدول جلسات الحوار الوطني، بالنسبة للمحور السياسي ستكون يوم الأحد، والثلاثاء المحور الاقتصادي، والخميس المحور المجتمعي، وتبدأ الجلسات من الساعة الحادية عشر حتى الثانية، وتخصص جلستان لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأشار إلى المحور الاقتصادي، حيث كان هناك تركيز كبير عليه لأنه كان أعلى المقترحات التي وصلت للأمانة الفنية للحوار الوطني بنسبة 39%، وبالتالي ستكون هناك 4 جلسات في يوم الثلاثاء تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية، والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

وتابع، أن يوم الخميس، يخصص لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية، مؤكدًا أن هذه القضايا اختيرت بتوافق مجلس الأمناء والقضايا تتابع لمناقشة 113 قضية.