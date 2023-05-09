الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد رجب يكشف كواليس مسلسل "مشوار الونش"

محمد رجب
محمد رجب

كشف الفنان محمد رجب، كواليس مسلسل مشوار الونش، قائلًا: "إن مسلسل حسن الونش من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وهي التجربة الثالثة مع بعضنا"، معقبًا: "عاملين فريق وربنا موفقنا مع بعض".

وأضاف الفنان محمد رجب خلال لقاءه ببرنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية الحياة، أن مسلسل مشوار الونش، يعتبر التجربة الرابعة مع شركة سينرجي، وتامر مرسي، وحسام شوقي، معقبًا: "حقيقي هم وقفوا بجانبي الفترة الماضية، عملت معاهم علامة استفهام، الأخ الكبير، ضربة معلم، الونش". 

وأوضح أن مسلسل مشوار الونش، هو مسلسل قريب من قلبه بشكل كبير جدًا، والمسلسل كان من المفترض أن يكون 15 حلقة وتوقف، ومن ثم رجع من جديد أخذ موافقة بأن يكون 45 حلقة.

وأشار إلى أنه عمل من خلال مسلسل "مشوار الونش" على تقديم نفسه بشكل جديد، متابعًا: "مسلسل علامة استفهام كان سيكو دراما، ولم يكن قريبًا إلى قلبي، لكن يعتبر مسلسل الأخ الكبير هو المسلسل القريب إلى قلبي، حيث جسدت خلاله شخصية الأخ المصري في البيت، وكيف يكون طريقة تعامل مع إخوته". 

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