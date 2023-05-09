الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الكويت المركزى": إصدار سندات بقيمة إجمالية مليار وخمسة ملايين دولار

بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي

أعلن بنك الكويت المركزي، تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون دينار (نحو 1.05 مليار دولار أمريكي).


وقال المركزي الكويتي، في بيان له، إن قيمة الإصدار الأول بلغت 160 مليون دينار كويتي (نحو 528 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 4.250 في المئة.


وأضاف أن قيمة الإصدار الثاني بلغت كذلك 160 مليون دينار لأجل ستة أشهر بمعدل عائد 4.375 في المئة.


وكان بنك الكويت المركزي قام في مطلع الشهر الجاري باصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 200 مليون دينار (نحو 660 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر.

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