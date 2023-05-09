الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باكستان تعلن الإفراج عن 199 صيادا هنديا الجمعة المقبل

السلطات الباكستانية
السلطات الباكستانية

أعلنت السلطات الباكستانية أنها تعتزم الإفراج عن 199 صيادًا هنديًا يوم الجمعة المقبل، كانوا قد ألقي القبض عليه بزعم الصيد بصورة غير قانونية في المياه الإقليمية للبلاد.


وقال مسئول بارز في الشرطة في إدارة السجون والإصلاحيات في إقليم السند جنوبي باكستان، كازي نظير - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، إن وزارات الحكومة المعنية أبلغتهم بالاستعداد للإفراج عن الصيادين، وأنه سيتم نقلهم إلى مدينة /لاهور/ الباكستانية وتسليمهم إلى السلطات الهندية في مدينة واجا الحدودية.


ويوجد إجمالي 654 صيادا هنديا في سجون مدينة كراتشي الباكستانية، بينما يوجد ما يقدر بنحو 83 صيادا باكستانيا في السجون الهندية، ومن بين الصيادين الهنود المحتجزين، 631 صيادا أكملوا مدة عقوبتهم وينتظرون إعادتهم إلى الوطن.


وتعتقل باكستان والهند على الدوام صيادين منافسين لخرقهم الحدود البحرية التي تم تحديدها بصورة سيئة في بعض النقاط.

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