الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اقتصاديون: أسعار الفائدة فى بريطانيا قد تصل لـ4.5٪ فى مواجهة التضخم

إضرابات بريطانيا
إضرابات بريطانيا

قال عدد من الاقتصاديين، إن أسعار الفائدة في بريطانيا قد تصل إلى 4.5٪ في مواجهة التضخم، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الضغوطات المرتبطة بالمستوى المعيشي، وفقا صحيفة إندبندنت البريطانية.


وقال الاقتصاديون، إن بنك إنجلترا ليس مستعدًا للتوقف عن رفع أسعار الفائدة لأن أسعار المواد الغذائية المرتفعة أبقت التضخم في المملكة المتحدة مرتفعًا.


وأضافوا، أنه ظل تضخم أسعار المستهلك البريطاني ثابتًا في خانة العشرات في مارس ، مما أدى إلى ضغط ميزانيات الأسر وأثبت أنه أكثر عنادًا مما كان متوقعًا، وهذا يعني أنه قد يُطلب من صانعي السياسة في البنك رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ، من المعدل الحالي البالغ 4.25٪ ، عندما يجتمعون يوم الخميس.


وارتفعت توقعات السوق خلال الشهر الماضي وتتوقع الأسواق الآن أن تبلغ المعدلات ذروتها إما 4.75٪ أو 5٪ هذا العام، وإنه يبدد الآمال السابقة في أن البنك قد يتوقف عن دفع رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من العام ، ويعني أنه من المقرر أن تتراكم المزيد من الضغوط على المقترضين المتوترين بالفعل.


وقال الاقتصاديون في أكسفورد إيكونوميكس، إنهم يتوقعون زيادة أخرى بمقدار 0.25 نقطة مئوية يوم الخميس المقبل ، مما يرفع سعر الفائدة البنكي إلى 4.5٪.


وأضاف أندرو جودوين، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة: "قبل اجتماع مايو ، يمكن للجنة السياسة النقدية، أن تجادل بشكل مبرر في أن معايير تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر ، والتي حددتها في بيان السياسة لشهر مارس ، قد تم الوفاء بها: سوق العمل لا يزال ضيقًا ولا يزال نمو الأجور وتضخم الخدمات مرتفعًا".


وأظهرت الأرقام الرسمية أن الأرباح نمت بنسبة 5.9٪ في مارس ، على الرغم من أن زيادة الأجور لا تزال تتلاشى بسبب ارتفاع التكاليف.


وانخفضت الوظائف الشاغرة بشكل طفيف لكنها ظلت عند مستويات عالية للغاية وسط النقص المستمر في العمالة ، حسبما وجد مكتب الإحصاء الوطني.


كل هذا يؤثر على قرار سعر الفائدة للجنة السياسة النقدية لأن دورها هو إعادة التضخم إلى هدف 2٪.
قال ليث خلف، رئيس تحليل الاستثمار في AJ Bell ، إن الصورة التضخمية ليست "حميدة" في المملكة المتحدة، فلا يزال مؤشر أسعار المستهلكين يقف في خانة العشرات، مما يعني أن الجميع يتوقع رفع سعر الفائدة من بنك إنجلترا في اجتماع السياسة المقبل.

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