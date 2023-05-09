محمد رجب: شرف كبير المشاركة فى الأعمال الوطنية كـ الاختيار والكتيبة101

أعرب الفنان محمد رجب، عن فخره بالمشاركة في مسلسلي الاختيار والكتيبة 101، قائلاً: "إن الاختيار عمل ضخم، وشرف لأي فنان أن يأخذ فيه مشهد، وأكون سعيدًا جدًا عندما أطلب في عمل مثل ذلك".

وأضاف محمد رجب، خلال لقائه ببرنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية الحياة، أنه قدم في مسلسل الاختيار 1 مشهدًا واحد، كما قدم في مسلسل الاختيار2 مشهدًا مع النجم كريم عبدالعزيز، معقبا: "هذا العام بعمل دور شخصية بطل من أبطال القوات المسلحة المصرية، واستشهد، والموضوع استغرق 5 أيام تصوير".

وأوضح الفنان محمد رجب، أن هذه الأعمال الوطنية المهمة تقدم للجمهور بطولات رجال القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب.

مسلسل الاختيار

مسلسل الاختيار من الدراما المصرية العظيمة التي أنتجتها شركة الإنتاج الأولى Synergy، ومسلسل الاختيار من إخراج بيتر ميمي، أما بالنسبة لسلسلة الاختيار 2 فهي تدور حول رجال الشرطة المصريين ومحاولتهم لكشف كل طرق ووسائل الإرهاب الداخلي في مصر، وتدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول جميع القصص والأحداث التاريخية التي شهدتها جمهورية مصر العربية منذ عام 2013 وحتى عام 2020، ومسلسل محاكاة قصص الشهداء من رجال الشرطة المصرية.

مسلسل الكتيبة101

ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم، عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، اسلام جمال، وليد فواز، وعارفة عبد الرسول، لبلبة، رشا مهدى، وعدد كبير من الفنانين، وإخراج محمد سلامة، وتـاليف إياد صالح، وانتاج سينرجى.