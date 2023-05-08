بالأسماء.. إصابة 4 فى حادث تصادم سيارتين فى أبوصوير بالإسماعيلية

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، في تصادم سيارتين على طريق 36 الحربي بين صنية أبوصوير و30 يونيو، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد تصادم سيارتين ط ل ب ٥٨٣٢ مع ط ه‍ د ٥٤٣٧ على طريق ٣٦ الحربي بين صنية أبوصوير و٣٠ يونيو بمحافظة الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية يأمر بسرعة التدخل

وأصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارًا بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة لإسعاف المصابين وتأمين الحركة المرورية، وتم إخطار مركز ومدينة أبوصوير لتقديم المعاونة بمعدات التنمية المحلية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وكشفت مصادر طبية، أن المصابين هم "بولا عادل دنيال، ٣٢ سنة، ومقيم في حى السلام، ومصاب بكسر في الزراع الأيمن، ومحمود سالم راضي محمد، ٤٥ سنة، ومقيم بعزبة فرغل التابعة لمدينة أبوصوير، ومصاب بجرح قطعي كسر مضاعف بالساعد الأيمن مصحوبًا بجرح ٥ سم، ومحمود أحمد أحمد صالح، ٣٦ سنة، ومقيم في قرية الشرق الأوسط بمدينة الإسماعيلية، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسري، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد زكي السيد، ٢٩ سنة، ومقيم في المرحلة الخامسة بالإسماعيلية، ومصاب بجرح قطعي ٢ سم بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.