مصدر بالجبلاية يكشف سبب تأجيل إيقاف كهربا محليًا

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن السبب الأساسى وراء تأجيل تنفيذ قرار إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الأهلى، برغم صدور قرار من لجنة الإنضباط بإيقاف اللاعب 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، بناء على شكوى نادى الزمالك .

ويدخل كهربا مرحلة صعبة في مشواره الكروي مع الأهلى، خلال الفترة المقبلة، حيث يواجه اللاعب شبح الإيقاف محليًا بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة؛ بإيقافه لمدة 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه بسبب ما بدر منه تجاه جماهير الزمالك خلال مباراة القمة التي أقيمت يوم 21 يناير الماضي بمسابقة الدوري الممتاز.

ورغم أن لجنة الاستئناف أجلت قرارها في وقت سابق قبل مباراة السوبر المصرى الذى أقيم يوم الجمعة الماضية بالإمارات؛ لحين الفصل في دعوة الأهلي في القضاء الإداري لإلغاء قرار تشكيل لجنة الانضباط، إلا أن مصير اللاعب قد يتحدد مع بداية شهر يونيو المقبل، بالإتفاق مع مسئولى النادى الأهلى .

وأضاف المصدر أن هناك تواصل بين مسئولى الجبلاية وإدارة الأهلى بشأن موعد تنفيذ عقوبة اللاعب محليًا، على أن تبدأ مع موعد إيقاف اللاعب من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المنتظر فى شهر يونيو المقبل .

وينتظر مهاجم الأهلى تجدد إيقافه، خلال الشهر المقبل من بعد نهاية المدة التي منحتها له لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة 60 يوما؛ بدفع مليوني دولار للزمالك، مع فائدة بقيمة 5% من تاريخ توقيع العقوبة 2019؛ على خلفية انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده حينها مع الزمالك.

ومن المقرر أن تنتهي المدة القانونية في شهر يونيو المقبل؛ ليواجه كهربا شبح الإيقاف مرة أخرى لمدة 6 أشهر من ممارسة كرة القدم؛ حال عدم دفعه الغرامة والتي باتت أمرًا واقعًا على اللاعب في الفترة المقبلة.

وهو ما تسعى إليه إدارة الأهلى بحيت تتوافق العقوبتان على اللاعب، والاستفادة بجهوده حتى هذا التاريخ سواء محليا أو إفريقيا فى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وظهر محمود كهربا مع الأهلي بشكل مميز للغاية في الفترة الأخيرة، حيث شارك في 18 مباراة في كل المسابقات؛ سجل 10 أهداف وصنع 3، وكان مؤثرًا للغاية فى نتائج معظم مباريات الفريق الأحمر.