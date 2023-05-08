كأس مصر.. تأهل المصري والمقاولون لدور الـ 16 على حساب بترول أسيوط والحمام

فاز فريق المصري على نظيرة بترول أسيوط بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

لينجح الجهاز الفني الجديد بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق في الاختبار الاول له عقب توليه مهمة الفريق خلفا للتوأم حسن.

خلال احداث الشوط الاول بدأ المصري المباراة بهجوم و نشاط جيد وكاد المدافع الجزائري عماد الدين بوبكر من احراز هدف التقدم في الدقيقة الاولى من المباراة قبل ان يقع في مصيدة التسلل وفي الدقيقة الرابعة يبتسم اللقاء سريعا لفريق بترول اسيوط و يحرز مراد صبري الهدف الاول من خطأ فادح من التمركز الدفاعي للاعبي النادي المصري.

وفي الدقيقة العاشرة تغير مبكر اضطراري للنادي المصري بنزول احمد شداد بدلا من حسن علي للاصابة. و في الدقيقة 11 يحصل احمد النحاس لاعب بترول اسيوط على الانذار الاول بسبب الخشونة مع اللاعب اسلام عطية.

وفي الدقيقة 13 كاد كريم العراقي من احراز هدف التعادل من تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ينجح دفاع فريقى بترول اسيوط من انقاذها من على خط المرمى.

و خلال احداث الشوط الاول امتلك لاعبي المصري منطقة وسط الملعب و الاستحواذ بالضغط المتقدم عن طريق انطلاقات كريم العراقي و عمرو سعداوي و مهارات و تسديدات رجب عمران و لكن انتهت جميع الهجمات بدون فاعلية و ان كانت اخطرها في الدقيقة 24 من تسديدة اسلام عطية التي مرت امام المرمى. و ينجح ضغط لاعبي المصري في الدقيقة 34 ليحرز اللاعب اسلام عطية هدف التعادل من رأسية جميلة من ركلة ركنية للاعب رجب عمران.

في الدقيقة 36 يطألق عصام ثروت حارس المصري و ينجح من انقاذ مرماة من هدف مؤكد من اللاعب عبد الله عادل. وفي الدقيقة 38 يحرز رجب عمران الهدف الثاني لفريق المصري من تسديدة مباشرة يفشل الحارس محمد رمضان من التصدي لها.

وحاول لاعبي فريق المصري زيادة اهداف اللقاء و لكن دون جدوى لينتهي الشوط الاول بتقدم فريق المصري بهدفين مقابل هدف. وفي بداية احداث الشوط الثاني ظهر فريق بترول اسيوط بهجوم مكثف للعودة الى المباراة و في الدقيقة 50 كاد اللاعب مصطفى احمد " صدفه " ان يسجل هدف التعادل و لكن يخرجها عصام ثروت الى ركلة ركنية. وتمثلت خطورة لاعبي بترول اسيوط في انطلاقات عرفة شعبان و وليد عطية و مصطفى احمد.

وفي الدقيقة 60 تشهد التغير الثاني لفريق المصري بنزول حسام جريشة بدلا من عبده يحيى و يحاول لاعبي فريق بترول اسيوط من ادراك هدف التعادل و لكن بدون فاعلية حقيقية على مرمى عصام ثروت.

وفي الدقيقة 89 تحسم الخبرة المباراة لصالح النادي المصري و ينجح رجب عمران من من مجهود فردي من احراز الهدف الثاني له و الثالث لفريقه. بتلك النتيجة يصعد الفريق البورسعيدي الى دور ال 16 من بطولة كأس مصر.

ونحج المقاولون العرب خطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 أيضًا بعد الفوز على الحمام برباعية نظيفة.