رئيس صندوق التطوير الحضارى: نسعى للحفاظ على النسيج العمرانى فى القاهرة التاريخية

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضاري، إنه يتم العمل على الحفاظ على النسيج العمراني الموجود في القاهرة التاريخية، وفي نفس الوقت يتم تجميلها من أجل إعادتها إلى أصلها الجميل، وهو ما يستلزم "عملية تشريح" صعبة جدًا.

وأضاف "صديق"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc"، إنّ القاهرة كانت أجمل مدن العالم في القرن الماضي لكن الصورة تغيرت تمامًا، لذلك تم العمل على تطوير العمران في مصر كلها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضاري، أنه يتم العمل على تطوير عدد من الأحياء التاريخية في قلب القاهرة، كما يتم العمل على تطوير أوضاعًا كانت سيئة للغاية، لافتًا إلى أن بعض المباني خرجت عن نطاق الحضارة الإسلامية، حيث كان هناك أبنية حديثة وسط العمران الإسلامي، كما تم تحويل منطقة سور مجرى العيون إلى الأفضل وأصبحت تمتلك مشروعا قويًا جدًا.

وأشار المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضاري، إلى أنّ حديقة الفسطاط كانت عبارة عن تجمعات للقمامة، لكنها تحولت إلى واحدة من أجمل الحدائق في العالم على مساحة 500 فدان.