الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد صديق: العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد واحدة من أكبر حدائق العالم كله

خالد صديق
خالد صديق

رد المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضري، على الاتهامات الموجهة لهم بشأن القضاء على الخضرة في مصر، وكذلك قتل الأشجار، قائلاً: "إن البعض يقول إننا نقضي على الخضرة في مصر ونقتل الأشجار، لكن الموضوع عكس ذلك، حيث نوسع محاور الطرق ونوسع محاور المرور، كما نعمل على جمع الخضرة في أماكن أخرى، ومعظم العمران الجديد يتم عمل مسطحات خضراء فيه".

وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية cbc، أن إزالة الأشجار القديمة من بعض الشوارع هدفها تنفيذ سيولة مرورية بطريقة منظمة، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد واحدة من أكبر حدائق العالم كله.

وأوضح أن التعامل مع المساحات الخضراء يكون بدراسة، لافتًا إلى أن مساحة حديقة الفسطاط 500 فدان، ستكون كلها عبارة عن حدائق، معقبًا: "لدينا 3 تلال كبيرة داخل حدائق الفسطاط ستكون كلها أشجار وزراعات مدروسة".

وحول إزالة بعض الأشجار والمناطق الخضراء، أكد على سعيهم إلى خلق متنفسات للناس تكون مدروسة بدقة، معقبًا: "ليس شجرة في طريق أو مجموعة أشجار موجودة في طريق دون الاعتناء بها، كما يوجد شركات مسؤولة عن صيانة أعمال التطوير والحفاظ على المساحات الخضراء بالقاهرة للحفاظ عليها لسنوات طويلة".

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