علي جمعة عن أزمة حسن شاكوش وزوجته: ادعاء البكورة لا ينقض الزواج

علق الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الديار السابق، على اكتشاف الزوج أن زوجته كانت متزوجة قبله، كما حدث في حالة مغني المهرجانات حسن شاكوش، حيث ادعى أن زوجته أخفت عنه أنها كانت متزوجة.

وقال جمعة، خلال لقائه ببرنامج "مع الناس" المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين، إن الزواج ليس شركة تجارية، ولابد من قدر معتبر من الشفافية والصراحة والدقة، إلا أن الفقهاء رتبوا الأولويات.

وأضاف: "في بعض الأحيان حفاظًا على الأسرة، سواء الرجل أوالمرأة أو رزقهما بأطفال، الحفاظ على الأسرة أصل من أصول الشريعة، لا تهزه الأخطاء، والتقصير، والحوادث، سواء خطأ مقصود أو عن غير قصد، الأاسرة شامخة وثابتة، لا ينبغي أن تهز".

ولفت إلى أن الفقهاء والقضاء في مصر تناولوا هذا الموضوع: "كان فيه امرأة تزوجت، كانت متزوجة مرتين أو أربع مرات، ومخلفة من كل زوج سابق طفل، فالفقهاء قالوا لو سكتت عن هذه المسألة، أو كذبت وقالت إنها بكر، الفقهاء أجمعوا أن ادعاء البكورة لا ينقض عقد الزواج".

وأردف: "عقد الزواج صحيح 100%، ومحكمة النقض المصرية أيدت رأي الفقهاء وحكمت به في عدة أحكام".

ولفت إلى أن القاضي يقف إلى جانب الزوج في حالة واحدة، لو مهر الرجل زوجته، مشترطا أن تكون بكرًا، فإذا اكتشف أنها ليست بكرا، ترد له المهر، لكن لا يفسخ عقد الزواج.