الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علي جمعة عن أزمة حسن شاكوش وزوجته: ادعاء البكورة لا ينقض الزواج

علي جمعة
علي جمعة

علق الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الديار السابق، على اكتشاف الزوج أن زوجته كانت متزوجة قبله، كما حدث في حالة مغني المهرجانات حسن شاكوش، حيث ادعى أن زوجته أخفت عنه أنها كانت متزوجة.

وقال جمعة، خلال لقائه ببرنامج "مع الناس" المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين، إن الزواج ليس شركة تجارية، ولابد من قدر معتبر من الشفافية والصراحة والدقة، إلا أن الفقهاء رتبوا الأولويات. 

وأضاف: "في بعض الأحيان حفاظًا على الأسرة، سواء الرجل أوالمرأة أو رزقهما بأطفال، الحفاظ على الأسرة أصل من أصول الشريعة، لا تهزه الأخطاء، والتقصير، والحوادث، سواء خطأ مقصود أو عن غير قصد، الأاسرة شامخة وثابتة، لا ينبغي أن تهز".

ولفت إلى أن الفقهاء والقضاء في مصر تناولوا هذا الموضوع: "كان فيه امرأة تزوجت، كانت متزوجة مرتين أو أربع مرات، ومخلفة من كل زوج سابق طفل، فالفقهاء قالوا لو سكتت عن هذه المسألة، أو كذبت وقالت إنها بكر، الفقهاء أجمعوا أن ادعاء البكورة لا ينقض عقد الزواج".

وأردف: "عقد الزواج صحيح 100%، ومحكمة النقض المصرية أيدت رأي الفقهاء وحكمت به في عدة أحكام".

ولفت إلى أن القاضي يقف إلى جانب الزوج في حالة واحدة، لو مهر الرجل زوجته، مشترطا أن تكون بكرًا، فإذا اكتشف أنها ليست بكرا، ترد له المهر، لكن لا يفسخ عقد الزواج.

 

على جمعة حسن شاكوش زوجة حسن شاكوش

مواد متعلقة

البرهان لـ"القاهرة الإخبارية": الحل السلمى السبيل الأمثل لحل الأزمة فى السودان

البرهان يوجه رسالة للشعب السودانى والمجتمع الدولى عبر "القاهرة الإخبارية"

البرهان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" شروط القوات المسلحة لوقف إطلاق النار (فيديو)

البرهان: حرائر السودان اغتصبت وما فعله متمردو الدعم السريع وصمة عار

البرهان لـ"القاهرة الإخبارية": المصريون أقرب ناس للسودانيين فى كل محنة

البرهان: أشكر الرئيس السيسي وجميع الشعب المصري على دعمهم للسودانيين (فيديو)

البرهان لـ"القاهرة الإخبارية": جميع الولايات السودانية عدا الخرطوم تخلو من المتمردين

استشارى تربوى تحذر من إهانة الآباء لأطفالهم: "يفقدهم الثقة في أنفسهم"

الأكثر قراءة

البرهان يوجه رسالة للشعب السودانى والمجتمع الدولى عبر "القاهرة الإخبارية"

البرهان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" شروط القوات المسلحة لوقف إطلاق النار (فيديو)

د. محمد يوسف خبير الزراعة الحيوية: القيادة السياسية تشجع الفلاح على التوسع فى زراعة القمح والاكتفاء الذاتى

لليوم الثاني.. "الشباب والرياضة" تواصل تنفيذ البرنامج القومي لمواجهة الشائعات بجامعة مطروح

تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين

علاء عبد اللاه: 500 مليون جنية تكلفة تنفيذ محطة المحولات المغذية لحدائق العاصمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟