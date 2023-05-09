دراسة لتقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروعات تطوير مطار الغردقة الدولى

أعدت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية دراسة لتقييم الأثر البيئي و الاجتماعي لمشروعات مطار الغردقة الدولي، حيث تم إنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building، والتي تعد سابقة من نوعها بالمطارت المصرية والأفريقية، ويتبنى المشروع فكرة المباني الخضراء والمطارات الذكية بالبعد العلمي، حيث يجمع بين مفهومي التجرد البيئي والذكاء الاصطناعي في تشغيل المطارات.

جدير بالذكر، أن الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية اعتمدت في هذه الدراسة على مواردها الذاتية بالكامل من خلال الكوادر البشرية المدربة، وأيضًا استخدام أنظمة الرصد البيئي الذاتي المتاحة لديها.

وفي إطار ذلك يقوم فريق العمل بالشركة والمطارات بعمل قياسات ميدانية في مواقع العمل المجاورة للمطار على اختلافها من مناطق سكنية ومدارس وفنادق ومستشفيات و مناطق غير مأهولة لقياس مستويات الضوضاء وملوثات الهواء، بالإضافة إلى حصر مروري ميداني لمدينة الغردقة بالكامل والمناطق المؤدية إلى المطار.

وتعد هذه الدراسة تجربة مميزة، وأيضًا فرصة لتطوير العامل البشري ونقل الخبرات بين فرق العمل المختلفة بأقل تكلفة مالية ممكنة.