على جمعة: المشاحنات والمشاجرات بين الأزواج قلة أدب (فيديو)

قال على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن المشاحنات والمشاجرات بين الأزواج، والتى يكشف على إثرها أسرار البيوت، تعتبر قلة دين وأدب، مشددًا على ضرورة الدعاء دائمًا "يا رب هدى البال واصلح الحال".

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، خلال حلقة برنامج "مع الناس" المذاع على فضائية "الناس"، الاثنين: "الأمور لا تحل بهذه الطرق، وبعدين المرأة فى الحقيقة هى مكون من أمرين صفات خلقية زى الحمل والرضاعة، وصفات تانية بيئية وأخلاقية، الراجل والست اللى قاعدين فى الغابة، بيئتهم وتصرفاتهم تختلف عن الست والراجل المتعلمين".

وتابع: "زمان كان الست يعنى أقل حظًا فى التعلم من الراجل ومكنش لها إلا بيت زوجها والحكاية بتاعتها وتكون فرحانة إنها تجيب لها 10 أو 15 عيل، يخدموها، ولا تروح وتشتغل ولا احتكت بأى أمر، ومفيش عندها خبرة، شوف فى أدبياتنا القديمة الأميرة ذات الهمة، شوف ومكنتش نصف المجتمع ولا رايحة تتعلم ولا راحت تأخد مناصب".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل، وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي مجالات الحياة.