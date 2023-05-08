الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد

تفاصيل الإجتماع
تفاصيل الإجتماع

عقد الاجتماع الفني لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التي تقام بالنادي الأهلي اليوم الإثنين بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، لتوضيح الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة.

عقد الاجتماع الفني للبطولة بحضور خالد العوضي مدير البطولة، ومدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ومن الاتحاد الإفريقي كل من دوجبو ياووفي أمين الصندوق، ويزيد سعادي رئيس لجنة المسابقات، ومامادو ديابات رئيس لجنة الحكام، وأسيميان نويل سكرتير الاتحاد، وسامح جورج مراقب البطولة.

وكشف الاجتماع الفني عن مجموعات البطولة، بعد انسحاب فريق فاب الكاميروني، والتي جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى (رجال): 
الزمالك (مصر) – وداد سمارة (المغرب) - جي إس كي (الكونغو الديمقراطية) – فانز (الكاميرون) – ريد ستار (كوت ديفوار).

المجموعة الثانية (رجال): 
الأهلي (مصر) – سبورتنج (مصر) – رجاء أغادير (المغرب) – كيركوس (إثيوبيا).

المجموعة الأولى (سيدات): 
بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات): 
أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (إثيوبيا) – النواصر (المغرب).

ووفقًا لنظام البطولة يتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة للدور ربع النهائي، وذلك على مستوى الرجال والسيدات، على أن يلعب أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، بينما يلعب خامس المجموعة الأولى مع خامس المجموعة الثانية، لتحديد المركزين التاسع والعاشر.

يلعب الخاسرون في مباريات الدور ربع النهائي بعضهم أمام بعض، بواقع مباراتين لفرق الرجال، ومثلهما لفرق السيدات، على أن يلعب الفائزون من هذه المباريات لتحديد المركزين الخامس والسادس، بينما يلعب الخاسرون لتحديد المركزين السابع والثامن.

ويتأهل الفائزون لمباريات الدور نصف النهائي، ثم يتأهل الفائزون في نصف النهائي إلى المباراة النهائية على مستوى الرجال والسيدات، بينما يلعب الخاسرون على المركزين الثالث والرابع.

الاتحاد الافريقى الإجتماع الفني اليد للرجال جمهورية الكونغو رئيس الاتحاد الافريقي

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