الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دبيب لثلاثة أصابع

جريدة الدستور

خرج ديك من عِشته فى دَغْشةِ صبيحة ما..

خرج ليملأ حوصلته بالحبوب من بين الدروب والأزقة.. وقد خلت الحارة وما حاوطها بسبب الكوليرا! من ابن قابيل وإقليما حظ هابيل من بطن حوا!

تغيرت الأمور.. فتحت المناقير أبواب الأقفاص.. تَهَدلت أجنحة الحمائم، فى دعة واسترسال بينما تلتقط أذناها لآخر مرة زجزجة وصرير قفل ومفصلّةْ!

أهملت قصارى زرع كانت مُهملة بالأساس إلا من بَصقات من جَردل بُويا رقيق الحال كان أحمر مذ وقت! واستحال لخرق باهت إذا ما غزته أشعة الشمس..

امتلأت أكياس الغربان بنثر لحم الجيف.. تكفلت الضباع والقطط بالباقى.. بينما ماتت الكلاب!

ظَلت أنوار المصابيح حتى انسحبت واحدة تلو أختها. وسرعان ما مات النور ونحرت رقبة الوَنس إلا من..

إلا من مصابيح سيارات.. سيارات تحوى جيف لمن قضوا بها! حيث ماتت سوقها على الفرامل!

راقت الدنيا من المدينة الصناعية وسوق التلات وطوابير الصباح وزعيق هنا وهناك بمكبرات وبغير مكبرات!

وماتت سَمكات فاتنات بأحواض خَيّم عليها تراب الهَجر! وأكلت وسطاهم صغيرتهم.. كانت مُنهكة كبيرتهم!.. فالتهمتها وسطاهم!.. ثم ماتت..

لتلتهمها حفنة من البكتيريا.. خنقها الغبار بعد أمد!

مات صارف الدواء والعيان!.. مات الشيخ بنحر زوجته والعامل على ماكينته وكُثر على مقشاتهم وأحذية المارة.. وشاهت وازرقت وجوه ولمعت أحذية!.. صارت تضوى.. لتعكس مُحيا هزيل متعرق توخذه روح الزُرقة بكامل طلته!

صارت فارغة من كل دبيب غير دبيب ديك خرج فى دغشة صبيحة ما ليملأ جوفه من بين الأزقة والثنايا.

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