الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى السابعة والستين

جريدة الدستور

 

 

فى السابعة والستين

ستكون أكثر حنانًا وفتنةً

وتهجر كل ما أحببت فى

حياتك الأولى

وحين نعبرُ الطريق معًا

فى ليل المدينة التى

أذنتْ لنا بالهروب لساعاتٍ

ستمسك بيدى كصبى

صغير يتدرب على الهوى 

لأول مرة.

سأكف- إذن- عن رسمك

بوجه منكسر

وسأمحو كل التجاعيد

عن ابتسامتك المرتبكة

وسأنتظرك بلهفة كل يوم

عند حافة المقهى

وبيدى قصائد لأونجاريتى 

وبابلو نيرودا

وبعض أغانى الفراق

لن أنشغل بخصلات

شعرك الأبيض المتساقط

وأنا أضع يدى

على جرح قديم

أسفل الصدر

وأردد بينى وبين نفسى

لقد مرَّ طيف أبى

سريعًا من هنا!!

 

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