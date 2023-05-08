لقاء الموتى

صمتٌ وظلمةٌ يحيطان به، يحاديانه فى أثناء سيره، يسمع لهما طنينًا يدق رأسه، يحاول الإسراع، تصر خطواته على السير متمهلة تتحسس الأماكن، وعيناه تتشممان الطريق، بينما تراب ناعم تثيره قدماه ينتفض لاهثًا خلفه، يعلق بملابسه يصل إلى فمه وعينيه.

يكمل السير شاقًا حجب الليل والصمت، ماضيًا خلف فكرة تتمثل له، يرى فيها نهرًا سوف يطهر روحه.

الظلمة ستار يستتر خلفه، والهدوء مركب يقوده إلى غايته، والدقائق رفيق يمضى بجواره قاصدًا ذات المكان الذى يقصده، يكمل سيره، تبدو له المقبرة أخيرًا، ذات المقبرة بعينها، بذات ملامحها التى تخترق حدقتيه على ضوء نجمة تولد فى تلك اللحظة، يدقق فيها النظر، فجوة يغطى وجهها غطاء حجرى محكم عليه تراب أكثف من سابقه، وحروف مطموسة تبدو آثارها على قطعة رخام ملصقة على جدار متآكل، يعلوه اصفرار شاحب لا يكاد يبين لونه، يحده سواد باهت يكسو الأطراف.

تقدم قليلًا منها متفحصًا، شعر بالتراب يعاود ثورته، يتطاير راسمًا ملامح وجه يعرفه جيدًا، يجفل منه متراجعًا إلى الخلف، يلاحقه ويعلو عينيه، يطمر أفكاره ويشل عقله، ولا يبقى هناك إلا هو وذلك الراقد على مقربة منه فى تلك المقبرة، والذى- من المؤكد- يراه ويشعر به ويعرف أنه جاء من أجله، ذلك الراقد الذى ينعم فى جنان السكينة والهدوء ويتركه فى آتون الفكر يتقلب على جمر اللحظات.

حدق فى اتجاهه شاعرًا أنهما لم يكونا قريبين فى يوم مثل الآن، الآن هما ميتان لا يفصلهما إلا جدار، لكن كل منهما ميتٌ على طريقته، فأحدهما يرقد تحت التراب هانئًا مستقرًا فى مكانه، أما الآخر فمات ومضى حاملًا جثته على كاهله باحثًا عن مستقر. تصلبت نظراته على اللوحة، حاول أن يتمتم ببعض كلمات الرثاء، عصته الحروف، عاد التراب يتطاير راسمًا وجه الرجل من جديد، جفل ثانية متراجعًا إلى الخلف، أخذ التراب يلاحقه ويعلو عينيه، لكنه هذه المرة لم يجبره على إغلاق جفونه، بل وقف أمامه وقد تشكل رجلًا كاملًا شديد الغضب شديد الحنق ممسكًا كتفيه يهزه صارخًا:

- لن أسامحك أبدًا

ارتعد، شعر بقلبه يتوقف، بحلقه يجف، وبعينيه تجحظان، فتح فمه لا إراديًا لا يعرف إن كان يريد الصراخ مستغيثًا طالبًا النجدة فى هذا المكان/ الزمان الخاوى، أم أراد أن يشرح له ما خفى عنه، غير أنه فى محاولته فتح فمه، رفع رأسه لأعلى فالتقت نظراته بذات النجمة التى كانت هناك وشهدت على ما جرى بينهما ليلتها، فتح عينيه على اتساعهما وهو يدير رأسه حوله هل هى مصادفة أن يراها الآن أم نوع من عقاب عليه أن يتحمل وحده شدة مرارته؟

صمتٌ رابضٌ فى الأرجاء، وعتمةٌ شفافةٌ تشى بجو الحلم أو الكوابيس، وقلب يرفرف بين جنبيه لا يعرف إن كان هلعًا أم تأثرًا بما حوله، رفع يديه أمام شفتيه هامسًا ببعض كلمات مرتجفة الحروف أعتقد أنها ترحمًا عليه أو هى اعتذار له وربما كانت تبريرًا لما حدث.

كانت تتناثر على وجهه مشاعر شتى من خوف وبلادة وأسف وتقزم جارف لا حد له، انتبه لدموعه تهطل معجونة بندم لم يشعر بمثله من قبل، ورأى رأسه ينحنى طالبًا الصفح والغفران، هامسًا أنه جاء، وهذا ما لم يكن يتخيلّ وقوعه قبل الآن!

تحت الصفر

يستنشق التراب والهواء وهو يهوى، ينزلق لأدنى، يرسل نظرات هلعٍ تصطدم بالظلمة، إلى أن استقر جسده كومة جنينية الشكل فى مكان ما، شاعرًا بألمٍ ينبض به جسده ورأسه، وهو لا يدرى: هل هبطت به الأرض فهبط معها، أم فتحت فيها هاوية ابتلعته.. أرسل بصره فى ذات الاتجاه الذى انحدر منه، نور بعيد ضئيل يترنح، يبدو كشمعة تتلاعب بها الريح، بجهد هائل حرك جسده تجاهه قاصدًا المضى نحوه، توقف والرعب يعتصر عينيه، عينان لهما وميضٌ شرسٌ اتجهتا إليه، لم ير مثلهما من قبل، تحاصرانه بنظرات ثلجية تقترب منه، الجسد الأملس العملاق يتحرك فى يسر زاحفًا نحوه، يحاول الصراخ، الحركة، الفرار.. لا يستطيع، واتته فكرة كالبرق الخاطف، نفذها فورًا، أغمض عينيه واصطنع الموت، لا رعدة، لا صوت تنفس، لا ضجيج أفكار.. شعر بأنفاسٍ ناريةٍ تقترب، تصلّب جسده أكثر، الموت آتٍ، سيراه وهو متيقظ، واعٍ تمامًا لما يفعله به، سيتعذب ببطء، يكفّر عن سيئاته واحدة واحدة وعلى مهل، ولا خلاص!

انفجرت فى رأسه فكرة.. الاعتراف بالذنب يقلل العقاب، ربما يمحوه، همست له نفسه «أنا لم أندم من قبل، لأننى لم أفعل شيئًا واحدًا خطأ فى حياتى، أنا!...».

علا الفحيح وسط الظلمة والأتربة والأنفاس النارية المتقدمة على مهلٍ، تدافعت الصور على مخيلته رغمًا عنه.. «الخطأ الأكبر يوم ترك أخاه وحده، يضربه المعلم جابر وسط الحارة، من خوفه من جابر هذا التزم الصمت، رجاله يملؤون المكان ونفوذه قوى وصلاته ممتدة، رأى أخاه ملقيًا على ظهره، الرجل يكيل له اللكمات، الدماء تنزف من وجهه ولم يتحرك، اكتفى بطلب الصفح راجيًا من المعلم الحفاظ على صحته وعدم الاندفاع وراء غضبه، نظر جابر وهو يلهث وقد أدركه التعب على ما يبدو من طول الضرب، حدّق فى وجهه مشيرًا إلى أخيه:- مشاكس، أجبرنى على ضربه.

همس راجيًا: أخذ جزاءه.. كفى.

هبّ الرجل رافعًا صوته الخشن فى مواجهة العيون المحملقة: كلا، حتى يقوم على أربع وينهق وسط الحارة».

تفجرت الدموع من عينيه، حبسها بالكاد وهو يعترف للمرة الأولى بأنه من يومها يشعر بالعجز، بالذل، يؤنبه ضميره ولا يجد حجة يدارى بها موقفه إلا قوة خصمه، وأنه لو تدخل لصار الذى يسير على أربع وينهق وسط الحارة اثنين بدلًا من واحد، يعترف بأنه من هذا الموقف بالذات تحوّل إلى شخصية أخرى يمقتها، يحتقر تصرفاتها لكنه لا يجرؤ على التصريح بهذا حتى لنفسه.

شعر بنيران الدموع تتأجج على حواف عينيه، حبسها بقدر ما وسعه الرعب وهو يشعر بثقل الجسد الأملس ينزلق فوق صدره، جاثمًا على أنفاسه، حابسًا الهواء عنه بحجمه الذى لم يتوقعه، شعر أنه لو التف حوله سيعتصر أنفاسه.

هرولت أفكاره إلى عمله.. «الموظفون ينادونه الشيخ، يرونه صالحًا، يحترمونه، مديرون قبله شغلوا منصبه، لم يملأ أحدهم المكان مثله، لا يذكر يومًا مدّ يده لرشوة أو فعل ما يمسكه أحد عليه».

تحشرجت أنفاسه وشعر بثقل الجسد الأملس يضغط قفصه الصدرى أكثر، سمع طقطقة عظام وألم رهيب يجتاحه، تفجرت الحروف فى صدره.. «لكنك كنت تتغاضى عن الهدايا التى يقول السكرتير إنها من محبيك الذين يقدرون خدماتك، تتغاضى عن حجمها وكثرتها و... !».

خف الضغط قليلًا إثر حركة من الجسد الأملس انزلق بها قليلًا عن مركز الثقل فوق الصدر، طارت أفكاره فورًا إلى البيت، دارت فى أرجائه فزعة، ابنه الكبير وتغاضيه عنه، مكتفيًا بالصراخ من وقت إلى آخر مبينًا أضرار ما يفعله وما جره على نفسه ومستقبله من شرور، بدا عاجزًا عن الفعل، معللًا الأمر بأنه شاب وسوف ينصلح يومًا، بدت فى مخيلته صورة زوجته أم الأولاد، شعر بضيقها منه وكرهها له وصبرها عليه من أجل أولادها، رغم هذا لم يكلف نفسه بمحاولة التفاهم معها، مبررًا الأمر بأن الزوجات فى مرحلة من العمر يعانين من الملل ويحاولن التمرد على حياتهن، أصابها المرض، لم يبالِ بها، تاركًا الأمر لأهلها، مكتفيًا بسؤال جاف خالٍ من المبالاة والعطف.. تفجرت ينابيع الدموع فى صدره وقد اكتشف للتو أنه رأى ربما للمرة الأولى ما لم يره من قبل، وأحس بما لم يحس به من قبل، وعرف أشياء كانت رغم وضوحها بعيدة كل البعد عنه.. عادت أنفاسه تلهث والهواء المشبع بالتراب يفعلها معه، أيقن أنها دقائق معدودة وينتهى الأمر، لن يشعر به فى هذا المكان مخلوق، ستظل جثته هنا إلى أن تتحلل.. مد نظرات واهنة إلى أعلى، سحابة من تراب ناعم بعثها تحرك جديد للجسد الأملس واجهته، همس باسم الله فى تخاذل، فكر فى لحظاته الأخيرة أن يتوسل بشىء صادق فى حياته، طفت إلى سطح مخيلته صورة ابنه الصغير أمجد، الولد مستقيم، يصلى، كان يقول إنه ساذج، لم ير من أفاعيل الحياة وحيلها شيئًا، سيواجه الصعاب لا محالة طالما احتفظ بسذاجته.. تشبث بصورته، غير أن الصورة تباعدت عنه، أصر على ملاحقتها معتزمًا التواصل بجد معها إذا قدر له أن يعود إلى سطح الأرض من جديد، انتبه لمساحة الضوء القادم من أعلى تتسع، تصبح فى حجم مصباح صغير بدلًا من شمعة خافتة، سمع بين الصحو والإغماء من يقول: هناك عجوز سقط هنا!