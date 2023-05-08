"اقتصادية النواب": الحوار الوطني مهم لكي نمضي قدمًا في الوقت الراهن

قال الدكتور محمد علي، وكيل أول اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني يعتبر مبادرة عظيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقها حتى يشارك فيها كل أطياف المجتمع، ويبدي كل شخص بآرائه في الحلول المقترحة للمشاكل التي نعاصرها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها.

وأضاف الدكتور محمد علي خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية الحياة، على هامش فعاليات جلسات الحوار الوطني، أننا بحاجة أن نمضي قدمًا نحو التقدم، سواء كان سياسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا، وبالتالي فإن الحوار الوطني في غاية الأهمية خلال الوقت الراهن.