الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النصر يتعادل مع الخليج ويقرب الاتحاد من لقب الدورى السعودى

النصر والخليج
النصر والخليج

تعادل النصر مع نظيره الخليج بهدف لكل فريق، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري السعودي.

وفقد النصر من جديد نقطتين مهميتين في صراع اللقب على الدوري مع نظيره الاتحاد صاحب الصدارة.

وحصد النصر نقطة واحدة من تعادله مع الخليج؛ ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن اتحاد جدة المتصدر، مقابل 24 نقطة للخليج في المركز الرابع عشر. 

وتقدم الخليج بهدف عن طريق المهاجم البرتغالي فابيو مارتينز في الدقيقة الرابعة، ثم تعادل المدافع الإسباني الفارو جونزاليس للنصر في الدقيقة 17. 

وبمقدور الاتحاد أن يبتعد بصدارة دوري روشن عبر الفوز على ضيفه أبها في وقت لاحق اليوم. وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، اقتنص الوحدة فوزا مثيرا من ملعب مضيفه العدالة بهدفين مقابل هدف. 

وتقدم الوحدة بهدف عن طريق الفرنسي عبدالكريم يودا في الثواني الأخيرة للشوط الأول، ثم أدرك السلوفاكي بوريس جودال التعادل للوحدة في الدقيقة 59، لكن البرازيلي أنسيلمو دي مورايس تقمص دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل للوحدة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. 

الفوز رفع رصيد الوحدة إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر وظل العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.

النصر الخليج الدوري السعودي اتحاد جدة الاتحاد

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