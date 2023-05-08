الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الحياة اليوم" ترصد آراء المشاركين فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

رصدت كاميرا "الحياة اليوم" آراء المشاركين في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المشهد العام يؤكد أن الدولة المصرية مستقرة وآمنة توفر الحماية لكل الفصائل وعلى كل ألوان الطيف السياسي بأن يجلسوا ويتناقشوا ويقدموا حلولا ومقترحات للفترة القادمة، أو كما يقول الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجندة طريق، أو خارطة للمستقبل. 

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الاختيار كان يراعي كل الاختلافات في الآراء بالنسبة للممثلين، وأيضًا يمثل جميع الأطياف والفئات العمرية، وأيضًا المهن المختلفة، معقبًا: "أرى أنه تم دراسة الموضوع بشكل جيد، وهناك عناية فائقة في الاختيار والتسكين والتعامل مع الحوار الوطني بصفة عامة". 

وأضاف الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قائلًا: إن اليوم يعتبر انطلاق القطار الفعلي للقوى السياسية، لافتًا إلى أنه يعتبر في غاية الأهمية في الحياة السياسية المصرية، معقبًا: "أول ما دخلت لقيت كل أطياف السياسة المصرية، وكانت حاجة تفرح".

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