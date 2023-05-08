الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير محمد حجازي يوضح التفاصيل الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

أوضح السفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، التفاصيل الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي 2024، قائلًا: "إن المنتدى الحضري العالمي ثاني أهم حدث بعد مؤتمر قمة المناخ".

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أن المنتدى الحضري العالمي يضم نخبة من المتخصصين والوزراء والمسئولين والدول صاحبة الاهتمام بالبنية التحتية والعمرانية.

وأكد أن الأداء في العاصمة الإدارية راقي، معقبًا: "نعمل بجد ونجد حجم العمران مما يؤكد أن مصر تقدم مشروع تنموي حضري عملاق، والعاصمة الإدارية تشكل حاضر ومستقبل مصر".

وأشار السفير محمد حجازي إلى أن المنتدى سيعقد في القاهرة والتي بها المتاحف والمناظر الرائعة وتطوير القاهرة الفاطمية والفسطاط والمتحف المصري الكبير، متابعًا: "نباهي العالم في المنتدى الحضري".

ولفت إلى أن ميمونة الشريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقعت على اتفاقية من خلالها تقدم مصر فى 2024 نموذجا للتحضر المستدام الذى يراعى البيئة وكرامة الإنسان.

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