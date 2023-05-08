مستشار الرئيس للصحة: "الأيكوس" لا يقل خطورة عن السجائر ويجب المنع الفوري

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن جميع القطاعات في مصر كان لها دورا كبيرا في السيطرة على فيروس كورونا وليس القطاع الطبي فقط.

خطورة "الأيكوس"

وأكد تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن منظمة الصحة العالمية حذرت بشكل مباشر من منتجات التبغ المسخن "الأيكوس"، معبراً: "اللي عاوز يبطل تدخين هو حر لكن يجب العلم بأن التدخين مهلك للصحة".

وتابع:"منتجات التبغ المسخن "الأيكوس" أصبحت جزء من الوجاهة الاجتماعية، كما أن تلك المنتجات ضارة بالصحة وليس أقل خطورة من السجائر".

أضرار التدخين

واستطرد: "التبغ المسخن ما هو إلا مواد كيماوية لها آثار سلبية على الفم والحنجرة والأسنان والرئة أيضاً، كما أن الجالسين بجوار المدخنين عم أيضاً متضررين".