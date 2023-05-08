برلمانيون: مناقشات الحوار الوطني ستقدم حلولًا فعّالة للمشكلات.. والمواطن المصرى «المُستهدف الأول»

رأى برلمانيون أن الحوار الوطنى سيكون منصة لطرح المقترحات التى تسهم فى مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتقديم حلول فعالة للكثير من المشكلات التى يعانيها المجتمع. وقال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى يستهدف مناقشة الرؤى والأفكار المختلفة، وتبادل وجهات النظر من أجل رسم ملامح الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن الحوار، بمحاوره الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى، سيناقش مختلف القضايا والمشكلات التى يعانى منها المجتمع. وأضاف أن الحوار سيسهم فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة ووضع حلول لها، معتبرًا أنه فرصة تاريخية لصناعة مستقبل الدولة المصرية، من خلال طرح الرؤى وتبادل الأفكار، والتوافق حول ما يسهم فى تحقيق المصلحة العامة وينهض بأحوال المواطنين البسطاء. وشدد على ضرورة أن تكون الحلول والتوصيات التى سيخرج بها الحوار الوطنى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وأن تراعى هذه التوصيات إمكانات الدولة المصرية. وتابع: «القيادة السياسية حريصة على تهيئة كل السبل لإنجاح الحوار، وجميع القوى السياسية بالرغم من اختلاف اتجاهاته، يجتمع ويحرص على تحقيق طموحات المواطنين، والجميع يحرص على التجرد من المكاسب الشخصية وأن يضع مصلحة مصر فوق كل شىء». من جهته، اعتبر عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن الحوار نافذة أمل للمجتمع المصرى بجميع طوائفه، وأن الجميع يعقد آمالًا كثيرة عليه، وتضاعفت تلك الأمانى بعد الجلسة الافتتاحية له، والتى شهدت حالة من التنوع الفكرى والرؤى التى تضعنا على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أعطى قوة دفع للحدث، من خلال الكلمة التى أذيعت فى الجلسة الافتتاحية، ودللت على جدية الحوار. وقال: «التحديات التى يمر بها الوطن، وخاصة التحديات الاقتصادية، التى تعتبر جزءًا من أزمة عالمية ضربت جميع اقتصاديات العالم، تتطلب اتحاد الرؤى المختلفة والتوافق ولم الشمل، حتى نضع حلولًا وبدائل تمكننا من مواجهة تلك التحديات».

وأشار إلى أن الحوار يعد نقطة انطلاق للمستقبل، بعدما وفر بيئة خصبة وجيدة لحياة سياسية واقتصادية واجتماعية أفضل، تتيح للجميع التشارك بأفكاره ومقترحاته، لوضع خطة إصلاح جديدة. وأكمل أن الحوار يستهدف فى الأساس المواطن المصرى، ويعمل على تحقيق مطالبه واحتياجاته، وترجمتها فى صورة قرارات تنفيذية أو تشريعيات صادرة عن مجلس النواب.