الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الصحة يكشف حقيقة عدم توفر وسائل منع الإنجاب

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة عدم توفر وسائل منع الحمل، مؤكدًا أن هناك قرارًا وزاريًا صدر في 2020، ينص على طرح جميع وسائل تنظيم الأسرة، وهي أقراص، وحقن بنوعيها، وأقراص تحت الجلد، واللوالب، والواقي الذكري، لجميع السكان مجانًا، في جميع منافذ وزارة الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ ثلاثة أشهر تم توقيع البروتوكول بين الوزارة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لإنشاء عيادات لتنظيم الأسرة في المستشفيات الجامعية، وأيضا طرح كل وسائل تنظيم الأسرة في المستشفيات الجامعية بالمجان. 

ورشة عمل للصحة الإنجابية تضم العديد من كليات الطب

وتابع عبدالغفار أنه منذ نحو 3 أسابيع، كانت هناك ورشة عمل للصحة الإنجابية، يوم 12 مارس 2023، بحضور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورئيس قطاع الأسرة والسكان، ورؤساء أقسام النساء والتوليد في القصر العيني وطب أسيوط وطب الإسكندرية وطب المنيا، وكليات الأزهر، بهدف دعم وزيادة معدلات التردد على عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات.

وسائل منع الحمل جميع منافذ وزارة الصحة المستشفيات الصحة عيادات لتنظيم الأسرة

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