البرهان: لا يمكن الحديث الآن عن أى موعد لوقف إطلاق النار

قال الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، اليوم الاثنين، إنه لا فائدة من المفاوضات مع قوات الدعم السريع إذا لم تخرج من الأحياء السكنية.

أضاف البرهان، في اتصال هاتفي مع قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يمكن الآن الحديث عن أي موعد لوقف إطلاق النار، فيما أشار إلى الاقتراب من إنهاء وجود الدعم السريع في الخرطوم، لافتًا إلى أن قوات الدعم السريع تتركز في المستشفيات ومراكز الشرطة.

وتابع: أن الإشكالية مع متمردي الدعم السريع تنبع من أطماع شخصية لقيادتهم، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ترحب بأي مبادرة تعيد اللحمة الوطنية للشعب السوداني.