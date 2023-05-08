الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البرهان يشيد بـ تغطية "القاهرة الإخبارية" لأحداث السودان

البرهان
البرهان

وجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الشكر والتقدير لقناة القاهرة الإخبارية، على اهتمامها بشعب السودان، وشأن بلاده، من خلال التغطية المستمرة لما يحدث على الأرض هناك.

وقال البرهان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامية آية لطفي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن متمردي الدعم السريع الذين يسيطر عليهم محمد حمدان دقلو، وشقيقه عبدالحريم، يحاولان ابتلاع السودان، بواسطة القوة العسكرية.

وأكد: «دقلو عجز عن ابتلاع السودان بالطرق السلمية والمساومات، وهما الآن يحاولان ابتلاعه بواسطة القوة العسكرية فقط، وحميدتي يخوض الحرب من أجل أطماعه الشخصية فقط».

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