أكرم القصاص يوضح دور مصر في حل الأزمة السودانية

أوضح الكاتب الصحفي أكرم القصاص، دور الدولة المصرية في حل الأزمة السودانية، قائلاً: "إن مصر طرحت مبادرات سياسية ويجب أن يتوقف الصراع والقتال بالخرطوم، كما أن مباحثات مصر مع كافة الأطراف لم تتوقف لوقف القتال والتدخل مع كل القوى الإقليمية".

وأضاف القصاص خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة أن كل القوى تعلم أن المفتاح الرئيسي مع القاهرة، بحكم قدرة مصر ومكانتها، لافتًا إلى أن تصريحات وزير الخارجية سامح شكري أكدت أن مصر تنسق مع دول الجوار بشكل عام.

وأشار إلى أن مصر تقوم بتوحيد الجهود العربية والاتصالات في محاولة لإنهاء الأزمة السودانية، بالإضافة إلى استقبالها السودانيين الفارين من الخرطوم عبر معبر قسطل أو أرقين البرى، موضحا أن دول مختلفة أشادت بجهود مصر في استقبال السودانيين والرعايا الأجانب.

وأكد أن كل المؤسسات المصرية تعمل في هذا الأمر على جميع المستويات لأنه في صالح الشعب السوداني، بالإضافة للإغاثات وإشادة اليونيسف وبرنامج الصحة العالمية بهذه الجهود، حيث أن مصر حريصة على عودة الهدوء بالسودان، وهى أكبر دولة تقدم خدماتها للرعايا السودانيين والأشقاء والأجانب.