أحد مواطني الوادي الجديد: "الحوار الوطني" دعوة كريمة من الرئيس لأطياف المجتمع

تحدث أحمد سيف أحد مواطني الوادي الجديد، عن أهمية الحوار الوطني هو أمر راقي ودعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية موجهة عبر كل وسائل الاعلام وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لكافة أطياف المجتمع المصري، دون تمييز ومطلب لمصر في الظروف الحالية.

وأضاف سيف لـ الدستور، أنه لابد من الاستجابة على نفس المستوى بأفكار جديدة ومستنيرة من كل اطياف المجتمع المصري والمشاركين في الحوار الوطني الهام الذي اعتقد أنه سينقذ مصر من كل المحاولات التي تتعرض لها من الخارج، مؤكدًا أن مبادرة الحوار الوطني لها أهمية كبرى خاصة أنها بدأت بقوة كونها مبادرة من رئيس الجمهورية تكون على قدر المسؤلية وبكل القوة والأفكار التي نجني ثمارها بالخروج باهم التوصيات التي تخرج مصر من عنق الزجاجة في الأيام القادمة وهذه ضرورة في هذه المرحلة الراهنه والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع من تضخم عالمي والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال سيف، إن الحوار الوطني سيقضي على التحديات التي تواجه الوطن هناك تحديات إقليمية تواجه مصر وترتبط بشكل رئيسى بالصراعات الإقليمية فى المنطقة ودور مصر فيها، وقدرتها على تقديم مبادرات للحل، بما يحول دون امتداد تداعياتها سلبًا للمصالح المصرية.

وأشار سيف أننا نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية على قدر التحديات سابقين بخطوة للأمام مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كعادة مصر وقت الأزمات، مؤكدا انه أول مواطن على أتم الاستعداد للمشاركة في الحوار الوطني الذي ينقذنا جميعا من كافة التحديات في الوقت الراهن إذا أحتاجتني مصر فأنا موجود ألبي النداء بجهدي ومالي وجسدي حتي تبقي مصر درعًا وسيف لكل من يعاديها على مر الزمان.

وقال سيف، إن المجتمع المصري على ثقه في جميع قياداته بإستجابه كافة الأفكار والمقترحات المطروحة في الحوار الوطني وبلورتها والخروج باطروحات وتوصيات تطرح أمام الرئيس الذي أعتقد أنه سيوافق عليها في الحال لرفعة الوطن.