زوج: زوجتي شيطان في جسد إنسان ورد مفاجئ من أمين الفتوى (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى عبدالله من محافظة الإسكندرية عن ماذا يفعل مع زوجته التى تعاملة معاملة سيئة للغاية وهجرته منذ ما يقرب من سنة، وتصرفاته معه تؤكد إنها شيطان فى جسم إنسان، فتخرج أسرار البيت للناس، وتترك البيت وتذهب إلى أبنائها المتزوجين وهو ينفق عليها حسب قوله.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، الاثنين: "بنقولك اصبر ولك الجنة، أنت كده بتأخد حسنات على كل معاملة سيئة تجاهك وأنت تصبر عليها، ده لو كان كلامك صح فاصبر ولك الجنة، منقدرش فى مثل هذه الحالات إلا أن نصلح بين الناس ونطالبهم بالصبر".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.