غدًا.. افتتاح بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بالأهلي

تنطلق، غدًا الثلاثاء، منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي على مدار الأيام القادمة حتى يوم 19 مايو الجاري التي يشارك بها 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 في منافسات السيدات.

ويقام حفل افتتاح البطولة في السادسة مساء، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ومسؤولي كرة اليد المصرية والإفريقية.

عقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، اجتماعًا مطولًا اليوم بحضور رؤساء اللجان، من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح، الذي يتضمن عددًا من المفاجآت.

واطمأنت اللجنة العليا أيضًا على الترتيبات الخاصة بتدريبات الفرق المشاركة وكافة الأمور المتعلقة بالإقامة والانتقالات. ووجهت اللجنة بضرورة توفير كافة طلبات الفرق المشاركة.

واستضافت صالة الأمير عبد الله الفيصل، أمس، مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، حيث توج الأهلي باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وحجز مقعده في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».