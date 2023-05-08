نادر مصطفى: الحوار الوطنى بداية عُرس ديمقراطى لمصر (فيديو)

قال الدكتور نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني هو بداية عُرس ديمقراطي لمصر ينقلنا إلى مرحلة جديدة وجمهورية جديدة، قائمة على التفاعل، وطرح الأفكار، والنقاش بين كل المواطنين، في مختلف المجالات مهما كانت الموضوعات، طالما أن المظلة رئاسية.

وأضاف الدكتور نادر مصطفى خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، عبر فضائية الحياة، أن مصر تثبت للعالم، أنه في الوقت الذي تتناحر فيه دول وتنهار فيه حكومات، فإنها قادرة على التعامل بمنطق من وحي حضارتها، وقيمتها العظيمة، ورقيها وتراثها الذي خدم الإنسانية كلها، بأن تصل للحلول وتقدم ما عجزت عن تقديمه العديد من الدول.

وأكد أن الحوار الوطني أداة ووسيلة لترتقي مصر ديمقراطيًا، واقتصاديًا، على الأصعدة كافة، طالما أننا نسمع لبعضنا البعض، وطالما أننا نتحاور، فبالتأكيد غدًا أفضل، وبالتأكيد نحن على أبواب جمهورية جديدة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.