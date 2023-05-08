"سبل دعم وتطوير الحرف اليدوية" في احتفالات ثقافة الدقهلية بعيد العمال

شهد فرع ثقافة الدقهلية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه التابعة، احتفالا بعيد العمال، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي تقدمه بفروعها الثقافية على مدار شهر مايو الحالي.

تناولت الفعاليات عيد العمال من أكثر من جانب؛ حيث عقد قصر ثقافة نعمان عاشور محاضرة عن "الاتجاه للعمل المهني والحرفي" تحدث بها ياسر فريد -معلم خبير بمدرسة الثانوية الصناعية المعمارية- عن تعريف معنى الحرف اليدوية موضحا أنها الصناعات التي تعتمد على اليد أو على أدوات بسيطة، وأنها من المهارات التي يمكن تعلمها وممارستها بحرفية ومهارة عالية، واستعرض المحاضر أنواع المهن والحرف اليدوية التي كادت أن تندثر، وتناول سبل دعمها ودور المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة في هذا الإطار، ودارت مناقشات مع الحضور حول مقترحات لدعم تلك الحرف مثل الاستعانة بمدارس التعليم الفني والاستعانة بالمبدعين ذوي القدرات، ودعم الشباب ومشروعاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم.

وفي السياق نفسه عقدت مكتبة كفر طنبول محاضرة، شارك بها عبدالعزيز الغلبان -نقيب العمال بمحافظة الدقهلية- وتحدث بها عن أهمية دور العمال فى نهضة المجتمع بكل فئاته ومؤسساته المختلفة، كما أوضح أن العامل المصري من أخلص العمال فى مختلف المجالات العملية، وفي بيت ثقافة المطرية عقدت محاضرة، أشار خلالها أحمد غنيم، إلى احتفاء العمال ونقاباتهم العمالية بعيد العمال العالمي أول مايو وهو يوم عطلة عامة في كثير من البلدان، وأن الدين الإسلامي حث على العمل وجعله بمنزلة العبادة، ولذلك توفر الدولة الكثير من مراكز التدريب والتطوير من أجل رفع مستوى المعرفة عند العامل، وزيادة مهاراته بمختلف أنواع المهن والأعمال.

وأعدت مكتبة أبو قراميط الثقافية بالتعاون مع الوحدة المحلية، محاضرة أوضحت بها لبنى بديع مدير المكتبة تاريخ احتفال العالم بهذه المناسبة في الأول مايو من كل عام تقديرا للعمل والعامل، مشيرة إلى أن مناسبة هذا الاحتفال عالميا ترجع إلى حركات الإضراب التى قام بها العمال في القرن التاسع عشر والتي كانت تطالب بتقليل ساعات العمل وزيادة الأجور.

كما عقدت بمكتبة ميت سلسيل محاضرة، تناول بها أيمن عبد العاطي، مسميات عيد العمال في كثير من البلدان منها على سبيل المثال يوم التضامن العالمي، إلى جانب عقد محاضرة بمكتبة رأس الخليج نفذت بمركز الشباب، وتحدث بها محمد خالد عن تكريم العمال في هذا اليوم لدورهم المبذول في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، بالإضافة إلى محاضرة بمكتبة العيادية أكد بها محمد عبد الحافظ مدير المكتبة أهمية العامل في بناء الدول والمجتمعات.

جاءت الأنشطة ضمن برنامج عمل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ونظمها فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، ضمن فعاليات إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، في سياق فعاليات وأنشطة قصور الثقافة التي تقام بالعديد المحافظات احتفالا بعيد العمال.