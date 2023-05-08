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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام بدراوي يكشف محاور تطوير التعليم ضمن رؤية مصر 2030

حسام بدراوي
حسام بدراوي

قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إن الحوار الوطني لابد أن نتحدث فيه عن جمهورية جديدة قائمة على العدالة ورؤية مصر 2030.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان طرفًا في صناعة رؤية مصر 2030 في 2015 وكان مسئولًا عن الجانب التعليمي والصحي، مشيرًا إلى أن التعليم يدور حول 5 محاور لتطويره ضمن استراتيجية مصر 2030 وهي: الإتاحة، والجودة، وعدم التمييز، وحوكمة إدارة العملية التعليمية والوزارات المعنية، والرقمية في المؤسسات ووجدان الطالب والمعلم، والقدرة التنافسية والمرونة في قدرة الطالب على التدريب والتغيير. 

كيف يتم بناء الشخصية للطلاب؟

وأشار إلى أن بناء الشخصية من خلال المعيشة داخل المؤسسة التعليمية حتى يكون الطلاب لديهم انتماء للوطن واحترام للتاريخ وأمل في المستقبل ولا يأتي هذا بمنهج ولكن بممارسة الرياضة والفن ومعايشة الثقافة وبناء الهوية.

حسام بدراوى الحوار الوطنى استراتيجيه مصر التعليم بناء الشخصية

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