الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى تربوى تحذر من إهانة الآباء لأطفالهم: "يفقدهم الثقة في أنفسهم"

إهانة الآباء لأطفالهم
إهانة الآباء لأطفالهم

حذرت الدكتورة إيمان الريس، استشارى نفسى وتربوى، من إهانة الآباء والأمهات لأطفالهم، مؤكدة أن الإهانة المتكررة تفقد الطفل الثقة في نفسه.

وقالت خلال مداخلة حلقة برنامج "البيت" المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "مفيش طفل بيتشتم ويضرب ويبقى واثق في نفسه، مفيش شخصية بتتبني بالخوف".

 

وأضافت: "إنك تقلل من كرامته أمام أي حد فهذا يتسبب فى فقدانه الثقة في نفسه".

كما حذرت من تقديم وعود واهية للطفل، أو الكذب أمامه للخروج من مواقف اجتماعية، مثل أن تقول الأم لابنها أن يخبر جدته بأنه لديه مصروف ولا يأخذ منها مالا، بينما ليس لديه شئ.

وأردفت: "هذا الجيل محتاجة تصاحبيه، وتخليه يخاف على زعلك وعلى حبك، ويحس إنه قلقان لو الاهتمام قل به، لازم عشان يكون واثق من نفسه جدا لازم افتح حوار معاه، أما العقاب العنيف أو الكذب أمامه يؤثر على فقدانه الثقة في نفسه".

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